Microsoft acquista colosso videogiochi Activision per 68,7 mld

New York, 18 gen. (askanews) – Continuano le grandi manovre nel mondi del gaming. Microsoft ha annunciato che acquisterà il colosso di videogiochi Activision Blizzard con un mega-accordo da 68,7 miliardi di dollari. Activision, noto per giochi popolari come “Call of Duty” e “Tony Hawk’s Pro Skater”, è stato oggetto di polemiche negli ultimi mesi a seguito di segnalazioni di cattiva condotta sessuale e molestie tra i dirigenti dell’azienda.

Lunedì, Activision ha dichiarato di aver licenziato dozzine di dirigenti dopo un’indagine. In questo modo Microsoft diventa la terza più grande società di giochi per fatturato dietro a Tencent e Sony.