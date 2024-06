Microsoft investirà 2 mld nell'intelligenza artificiale in Svezia

Microsoft investirà 2 mld nell'intelligenza artificiale in Svezia

Stoccolma, 3 giu. (askanews) - L'intelligenza artificiale è sempre più al centro degli investimenti dei colossi della tecnologia. "È davvero un giorno emozionante per noi. Stiamo annunciando che investiremo e spenderemo 2 miliardi di dollari nei prossimi due anni qui in Svezia per costruire un'in...

Stoccolma, 3 giu. (askanews) – L’intelligenza artificiale è sempre più al centro degli investimenti dei colossi della tecnologia. “È davvero un giorno emozionante per noi. Stiamo annunciando che investiremo e spenderemo 2 miliardi di dollari nei prossimi due anni qui in Svezia per costruire un’infrastruttura di data center AI leader a livello mondiale e di livello mondiale” ha annunciato Brad Smith, presidente di Microsoft.

Il gruppo formerà 250.000 persone entro il 2027 per potenziare le conoscenze e le competenze in materia di intelligenza artificiale e anche per aumentare la capacità dei suoi tre data center nel paese.

Negli ultimi mesi il gruppo americano ha annunciato investimenti simili nell’intelligenza artificiale in altri paesi, tra cui la Francia, dove ha promesso di investire quattro miliardi di euro, e il Giappone, dove ha annunciato uno stanziamento di 0,9 miliardi di AI.