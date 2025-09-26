Microsoft sospende i servizi per l'esercito israeliano a causa di accuse di sorveglianza

In una mossa significativa che riflette il suo impegno per pratiche etiche, Microsoft ha annunciato la sospensione dei servizi precedentemente forniti al Ministero della Difesa israeliano. Questa decisione è stata presa in risposta a rapporti allarmanti che indicano che la sua tecnologia veniva utilizzata per una sorveglianza diffusa dei civili palestinesi.

Recenti scoperte evidenziate da The Guardian hanno rivelato che l’esercito israeliano stava raccogliendo ampie informazioni sulle telefonate di individui sia a Gaza che in Giordania, archiviando queste informazioni sensibili sui server di Microsoft situati in Europa.

Tali rivelazioni hanno sollevato gravi interrogativi etici riguardo al ruolo delle aziende tecnologiche nelle zone di conflitto.

Dettagli dell’indagine

In un post sul blog pubblicato giovedì, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha riconosciuto un riesame interno che ha corroborato alcune delle scoperte di The Guardian. Questo includeva prove dell’uso del sistema di archiviazione Azure di Microsoft nei Paesi Bassi per scopi militari, oltre all’applicazione di servizi di intelligenza artificiale.

Divieto di sorveglianza di massa

Smith ha sottolineato che i termini di servizio di Microsoft vietano esplicitamente l’uso delle sue tecnologie per la sorveglianza di massa dei civili. Di conseguenza, l’azienda ha intrapreso azioni decisive per terminare specifiche sottoscrizioni e servizi precedentemente forniti al Ministero della Difesa israeliano. Ciò include la cessazione di alcune soluzioni di archiviazione cloud e tecnologie di intelligenza artificiale.

L’indagine di The Guardian ha ulteriormente suggerito che l’archiviazione dei registri telefonici sulla piattaforma Azure di Microsoft ha facilitato operazioni militari e attacchi aerei nei territori palestinesi. Tali implicazioni hanno intensificato l’attenzione sulle responsabilità etiche delle aziende tecnologiche in situazioni di conflitto.

Valutazioni precedenti e impegni in corso

Dopo un riesame interno condotto a maggio, Microsoft aveva inizialmente dichiarato che non c’erano “prove” che indicassero che le sue tecnologie fossero direttamente responsabili del targeting o del danneggiamento di individui durante il conflitto in corso a Gaza. Tuttavia, le recenti scoperte hanno spinto a una rivalutazione di tale posizione e a un impegno per una maggiore responsabilità.

Nella sua dichiarazione, Smith ha ribadito la dedizione di Microsoft nella protezione della privacy dei clienti, chiarendo che l’azienda non accede ai contenuti dei clienti durante i processi di indagine. Ha espresso gratitudine a The Guardian per aver rivelato informazioni che erano precedentemente inaccessibili a causa degli impegni di privacy.

Impatto sugli sforzi di cybersecurity

Nonostante la cessazione dei servizi all’esercito israeliano, Microsoft ha rassicurato le parti interessate che questa decisione non ostacolerà i suoi sforzi per rafforzare le misure di cybersecurity per Israele e altri paesi nel Medio Oriente, in particolare in considerazione degli Accordi di Abramo finalizzati a promuovere la cooperazione regionale.

Implicazioni più ampie per la difesa della privacy

Le recenti sviluppazioni hanno riacceso discussioni tra i sostenitori della privacy che esortano l’Unione Europea a rivalutare i suoi accordi di condivisione dei dati con Israele, specialmente in mezzo a preoccupazioni riguardanti le pratiche di sorveglianza di quest’ultimo. La Commissione Europea aveva rinnovato la sua decisione di adeguatezza per Israele lo scorso anno, suggerendo che gli standard di privacy della nazione siano in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’UE.

Tuttavia, un numero crescente di paesi sta chiedendo una rivalutazione dello status di Israele in considerazione dei conflitti in corso a Gaza. Questa situazione sottolinea il delicato equilibrio tra relazioni internazionali e responsabilità etiche dei fornitori di tecnologia.

