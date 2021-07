Miek Egberts morta in un incidente stradale: il figlio 18enne è in coma

Miek Egberts è morta a causa di un incidente stradale: il figlio adolescente, gravemente ferito, è ricoverato in ospedale e in coma.

L’imprenditrice Miek Egberts, fondatrice di InspireME Monte Carlo, è morta a causa di un incidente stradale nel sud della Francia: in auto con lei vi era il figlio Federico, attualmente ricoverato in ospedale in coma.

Miek Egberts morta in un incidente stradale

La notizia è giunta nella giornata di mercoledì 8 luglio 2021 da parte di alcune aziende con cui la donna collaborava che, appresa la tragica fatalità, hanno reso noto le informazioni relative al suo decesso. Per il momento è noto che Miek è stata coinvolta in un incidente mentre si trovava in auto con il figlio adolescente. Non si conoscono i dettagli del sinistro, se non che ha causato il suo decesso immediato.

Miek Egberts morta in un incidente stradale: i messaggi di cordoglio

Sul profilo di SITE, del cui consiglio di amministrazione la donna era membro, si legge così: “Maggiori dettagli saranno condivisi quando li avremo. I nostri cuori sono con la famiglia di Miek. Possa riposare in pace“. Anche #EventCanvas ha annunciato con dolore la morte di Miek ricordando l’amicizia e le collaborazioni portate avanti nel tempo. Questa la firma: “A nome della tua coorte di giugno 2020, dei colleghi CED’er e del team di Event Design Collective, Roel Frissen + Ruud Janssen“.