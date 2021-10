Mietta, la replica di Selvaggia Lucarelli su Instagram: “Programma e Rai inattaccabili”

La giornalista Selvaggia Lucarelli su Instagram ha charito quanto successo nell'ultima puntata di Ballando con le stelle circa il caso Mietta.

Dopo la polemica legata alla positività al covid di Mietta, Selvaggia Lucarelli è tornata nuovamente sul caso, chiarendo sulle sue stories di Instagram ciò che è successo nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. In particolare la giornalista in apertura ha affermato come sia la trasmissione, sia la tv di Stato abbiano mantenuto su questo fronte molta serietà: “È stato possibile arrivare a conoscere la positività di Mietta perché i controlli di Ballando e della in Rai sono veramente molto seri”, ha spiegato la Lucarelli traendo dunque la conclusione che “il programma e la Rai sono inattaccabili”.

Mietta Selvaggia Lucarelli, “Non ho affatto insistito nel chiedere se fossero vaccinati”

Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito cercando di fare ulteriore luce su quelle che sarebbero state alcune inesattezze legate al caso. A questo proposito ha spiegato che da parte sua non c’è stata nessuna insistenza nel chiedere se Mietta e Fonts fossero vaccinati. “Non c’è stata alcuna violazione della privacy, solo una domanda, io credo legittima”. Ha poi motivato la sua affermazione: “La questione non ha a che fare con il pruriginoso o il pettegolezzo per sfruculiare nella vita degli altri.

Ballando è un programma complesso a cui si lavora per quasi un anno. La positività di uno di noi può comportare grossi problemi a chi ne fa parte, sia lavorativi che di salute”.

Mietta Selvaggia Lucarelli, “Se una persona ha problemi deve stare a casa”

Altro punto toccato dalla giornalista è stato l’obbligo o meno per i partecipanti di vaccinarsi in questo tipo di contesto. Secondo Selvaggia Lucarelli infatti, trattandosi di una questione complessa e preparata mesi prima è necessario che i partecipanti si affidino al buon senso: “Se una persona ha dei problemi, dal mio punto di vista deve stare a casa”.

Mietta Selvaggia Lucarelli, “Non sono fatti suoi, sono fatti di tutti”

Infine la Lucarelli è entrata nel dettaglio spiegando in trasmissione che “stava passando il messaggio che una persona vaccinata fosse positiva”. Ha infine dichiarato: “Credo di aver esercitato il mio diritto di fare una domanda, come lei ha esercitato il suo diritto non rispondendo, salvo poi dare risposte piuttosto fumose”.