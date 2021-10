“Mietta non vaccinata per motivi di salute”: le dichiarazioni di Guillermo Mariotto

Ospite a "Domenica in", Guillermo Mariotto, dopo la polemica innescata da Selvaggia Lucarelli, ha spiegato perché l'amica Mietta non si sia ancora vaccinata.

Nella puntata di Domenica in del 24 ottobre si è discusso del caso scoppiato a Ballando con le stelle relativo alla positività di Mietta al Covid-19.

“Mietta non vaccinata per motivi di salute”: la polemica sui vaccini era stata innescata da Selvaggia Lucarelli

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 23 ottobre, Selvaggia Lucarelli, tra i giudici della trasmissione, ha chiesto a Mietta se fosse o meno vaccinata contro il Coronavirus, sollevando diverse polemiche. “Ma perché dobbiamo parlare di questo? Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno“, ha risposto la cantante.

Al contrario, il ballerino Maykel Fonts, che fa coppia proprio con Mietta ed è quindi in isolamento fiduciario, ha fugato ogni dubbio, confermando di essere vaccinato.

“Mietta non vaccinata per motivi di salute”: Guillermo Mariotto ha difeso l’amica

L’altro giudice Guillermo Mariotto, ospite di Mara Venier a Domenica in, il giorno successivo ha voluto chiarire la situazione della cantante, sua amica, sottolineando come non sia una no vax.

“Parlo perché mi ha autorizzato a farlo. Mietta non è vaccinata e non lo fa per motivi di salute, perché deve fare degli accertamenti”, ha spiegato Mariotto.

“Non ha voluto parlare lì per lì perché le motivazioni sono personali e non sono condivise dalla sua famiglia”, ha aggiunto il giornalista Pierluigi Diaco.

In studio si è aperto un dibattito tra chi vuole tutelare il diritto alla privacy e chi è d’accordo con Selvaggia Lucarelli sul senso di responsabilità.

“Mietta non vaccinata per motivi di salute”: secondo Alessandra Mussolini, Selvaggia Lucarelli non avrebbe dovuto insistere

“Selvaggia non avrebbe dovuto chiedere con insistenza del vaccino.

Che ansia“, ha dichiarato Alessandra Mussolini, ex concorrente di Ballando con le stelle e ospite fisso della trasmissione.