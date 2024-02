Migliaia di agricoltori polacchi in piazza a Varsavia

Roma, 27 feb. (askanews) – Dopo le manifestazioni dei trattori da tutta Europa che hanno paralizzato Bruxelles, durante la riunione dei ministri dell’Agricoltura, va avanti la protesta degli agricoltori

contro quelli che considerano eccessivi requisiti ambientali imposti dell’Ue e le importazioni dall’estero troppo a buon mercato, a discapito dei prodotti locali.

In migliaia sono scesi in piazza a Varsavia, pochi i trattori, ma moltissimi gli agricoltori con i gilet gialli e in mano la bandiera polacca. Un fiume umano che ha fatto sentire la sua voce tra trombe e clacson.