Migliaia di agricoltori protestano a Strasburgo: "Stop Mercosur"

Strasburgo (Francia), 20 gen. (askanews) – Trombette, trattori e un mare di bandiere: migliaia di agricoltori hanno sfilato davanti alla sede del Parlamento europeo a Strasburgo per protestare contro l’accordo commerciale raggiunto tra i 27 Paesi dell’Unione europea e i membri del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) in vista del voto sul rinvio dell’accordo alla Corte di Giustizia dell’Ue.

“No agli accordi tossici”, “Stop Mercosur” recitano alcuni cartelli, mentre su un grande striscione l’immagine della presidente della Commissione Ue e la scritta “Von der Leyen Go Home!”.

Gli agricoltori temono che le salvaguardie previste nell’accordo – su cui insistono la Commissione e i governi dei paesi favorevoli che hanno approvato l’accordo – non siano sufficienti a proteggere la produzione europea dalla concorrenza dei prodotti latinoamericani.