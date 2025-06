Migliaia di amanti della bici in sella per la Copenaghen Sprint

Copenaghen, 25 giu. (askanews) – Decine di migliaia di ciclisti e appassionati, grandi e piccini, hanno preso parte alla Copenaghen Sprint, domenica 22 giugno 2025, una iniziativa fortemente voluta dalla Capitale danese alla vigilia della successiva gara professionistica che ha fatto il suo debutto nel calendario internazionale del ciclismo su strada sia femminile che maschile.

Attraverso le vie principali della città, in un anello di circa 11 chilometri, gli amanti della bici hanno dato vita alla prima edizione della kermesse – arricchita da festival, dibattiti e musica. Una iniziativa che si ripeterà per i prossimi due anni, pensata per valorizzare la cultura ciclistica della Danimarca.

Per la parte professionistica, è stata Lorena Wiebes, olandese, a conquistare la vittoria nella gara femminile, mentre il belga Jordi Meeus si è aggiudicato la vittoria nella gara maschile. Lars Weiss, Sindaco di Copenaghen, ha commentato ad askanews: “Sono un fan del ciclismo, e avere qui a Copenaghen i migliori ciclisti professionisti del mondo è una grande gioia, una grande celebrazione del ciclismo, è qualcosa di spettacolare”.

Servizio di Serena Sartini

Montaggio e riprese di Carla Brandolini