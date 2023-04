Migliaia di indigeni invadono le strade di Brasilia

Roma, 27 apr. (askanews) – Migliaia di indigeni brasiliani hanno marciato nel centro di Brasilia per chiedere al governo di intervenire contro il cambiamento climatico e chiedere la creazione di nuove riserve nelle loro terre. Sono arrivati da tutto il Paese nella capitale, molti sfoggiando maestosi copricapi di piume e pitture sul corpo, in netto contrasto con l’architettura futuristica della città, per il 19esimo raduno annuale sotto lo slogan “Terra Livre (terra libera)”, il primo dopo il ritorno al potere a gennaio del leader della sinistra Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula si era espresso a favore dell’espansione delle riserve indigene, a differenza del suo predecessore di estrema destra Jair Bolsonaro, che aveva giurato di non cedere “un solo centimetro” di terra.