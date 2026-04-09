Migliaia di iraniani si sono radunati in memoria Khamenei

Teheran, 9 apr. (askanews) – Migliaia di iraniani si sono radunati a Teheran per rendere omaggio al defunto leader supremo Ali Khamenei, che ha governato il Paese per quasi quattro decenni fino alla sua uccisione negli attacchi israelo-americani all’inizio della guerra in Medio Oriente. L’omaggio nazionale è iniziato nell’ora in cui Ali Khamenei è stato ucciso il 28 febbraio nella sua residenza di Teheran, insieme a numerose personalità iraniane di alto rango.Resta il mistero sulla sorte del figlio Mojtaba Khamenei, che gli è succeduto, perché non è mai stato visto in pubblico da prima della guerra, e sembra improbabile abbia partecipato alle cerimonie che si sono svolte in tutto l’Iran.

Secondo il Times di Londra, che cita un documento dell’intelligence di Israele e Stati uniti, Mojtaba Khamenei sarebbe ricoverato nella città di Qom, in stato di incoscienza dopo che sarebbe stato ferito e sfigurato nell’attacco israeliano del 28 febbraio in cui è stato ucciso il padre.