Migliaia di musulmani in preghiera, è la festa di Eid Al-Fitr

Roma, 2 mag. (askanews) – Si festeggia l’Eid al Fitr, le festa islamica che segna la fine del digiuno del Ramadan. Migliaia di musulmani in preghiera in tutto il mondo. Immagini della Grande Moschea Baiturrahman a Banda Aceh, nell’isola indonesiana di Sumatra, dove il governo ha eliminato quasi tutte le restrizioni legate al Covid, permettendo ai luoghi di culto di essere utilizzati a pieno regime; dell’enorme folla scesa in piazza per pregare a Gaza e delle centinaia di fedeli sauditi riuniti nella moschea al-Rajhi a Riad, in Arabia Saudita.