Migliaia di no vax in strada, scontri con la polizia e caos a Bruxelles

Migliaia di no vax in strada a Bruxelles per protestare contro le misure anti covid e in particolare contro l’introduzione del Green Pass per bar e ristoranti, scontri con la polizia e caos a Bruxelles dopo che gli agenti hanno risposto ad alcuni assalti isolati ma violenti e lo hanno fatto con lacrimogeni e cannoni ad acqua.

Il serpentone di 35mila persone che sfilava nel nome dello slogan “Insieme per la libertà” è entrato in contatto con gli agenti e i facinorosi innescano l’urto con la polizia, che ha usato i mezzi dissuasori contro gruppi di esagitati.

Nelle zone di frizione fra manifestanti ed agenti sono state create delle vere barricate con suppellettili e mobili ed è stato appiccato loro il fuoco per arginare l’azione delle forze dell’ordine.

Gli scontri sono scoppiati durante la protesta messa in atto nel primo pomeriggio contro le misure anti-Covid varate dal governo belga mercoledì 17 novembre.

Pare che la protesta fosse iniziata in maniera pacifica, tuttavia dopo il lancio di oggetti da parte di un gruppo di manifestanti incappucciati e fregiati con la bandiera delle Fiandre è scoppiato il caos.

Gli scontri con la polizia sono avvenuti vicino alle sedi dell’Ue e fonti della polizia spiegano che i 35mila hanno marciato dalla stazione di Bruxelles nord. Si segnalano diversi fermi e un numero per ora imprecisato di feriti, anche fra le forze dell’ordine.