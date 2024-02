Migliaia di persone al Taj Mahal per la festa "Shah Jahan Urs"

Milano, 8 feb. (askanews) – Migliaia di persone si riunite al mausoleo del Taj Mahal per rendere omaggio al sovrano Mughal Shah Jahan in occasione del 369mo anniversario della morte. L’annuale “Shah Jahan Urs” della durata di tre giorni segna l’anniversario della morte dell’imperatore che commissionò la costruzione del “monumento dell’amore” in memoria della sua regina Mumtaz Mahal.