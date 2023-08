Migliaia di scout ballano e si divertono al festival K-pop

Seoul, 11 ago. (askanews) – Tutti pazzi per la musica K-pop. Decine di migliaia di scout hanno ballato, cantato e agitato bastoncini luminosi durante un enorme festival K-pop a Seoul venerdì, un finale decisamente diverso da quello previsto per l’ultima giornata del jamboree mondiale quadriennale.

L’evento aveva richiamato in Corea del Sud 43.000 scout nella provincia di North Jeolla, ma un’ondata di caldo senza precedenti ha provocato malattie di massa poi una tempesta tropicale ha costretto un’evacuazione completa del gigantesco accampamento.

Gli scout sono stati portati in tutto il Paese e inviati in tour culturali sponsorizzati dal governo, ma il concerto “K-pop Superlive” – con artisti importanti tra cui NewJeans e The Boyz – ha riunito tutti i partecipanti al jamboree per un gran finale.

Decine di migliaia di scout in uniformi colorate e cravatte, alcuni con il volto dipinto e sventolando bandiere, hanno riempito lo stadio della Coppa del Mondo di Seoul.