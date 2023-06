Migliaia di spettatori a Cusco per l'"Inti Raymi"

Cusco, 29 giu. (askanews) – Decine di migliaia di spettatori hanno assistito alla rievocazione della sacra cerimonia Inca “Inti Raymi” a Cusco, in Perù, tenuta in onore del dio Inti, che in quechua significa sole. “Questo festival è fatto per chiedere al nostro Tayta Inti (padre sole) di restituire il calore, di restituire il fuoco, di restituire le buone energie, il buon auspicio e la prosperità alla popolazione”, afferma Maria Ferro, attrice degli Inti Raymi il gruppo che ha messo in scena la cerimonia.