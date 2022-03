Migliaia in piazza a Praga per l’Ucraina, collegati con Zelensky

Roma, 5 mar. (askanews) – A Praga, in Repubblica Ceca, migliaia di persone hanno riempito metà di Piazza San Venceslao – luogo simbolo della resistenza cecoslovacca durante l’invasione armata russa del 1968 – a sostegno della popolazione ucraina sotto assedio da parte della Russia. I partecipanti alla manifestazione “We All Stand With Ukraine” hanno ascoltato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su maxischermo che si è collegato via Zoom e rivolgendosi alla folla ha chiesto: “Non state in silenzio, sostenete l’Ucraina.

Perché se l’Ucraina non sopravvive, l’intera Europa non sopravviverà”.