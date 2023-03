Home > Askanews > Migliaia in piazza a Tel Aviv contro la riforma di Netanyahu Migliaia in piazza a Tel Aviv contro la riforma di Netanyahu

Milano, 23 mar. (askanews) – Migliaia di manifestanti israeliani sono scesi in piazza, in via Kaplan a Tel Aviv, per protestare contro la riforma del sistema giudiziario voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. Dopo una lunga seduta notturna che si è chiusa all’alba di oggi, la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato il contestatissimo disegno di legge che protegge il primo ministro Netanyahu da un eventuale ordine di ricusazione nei suoi confronti.

