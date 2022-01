Miglior dieta 2022: vince ancora la mediterranea

In base alla classifica stilata riguardo la miglior dieta del 2022, a vincere è la mediterranea che svetta per le tantissime proprietà e i benefici.

Verso la fine dell’anno e l’inizio del successivo si stilano le classifiche riguardo ai libri e ai film più belli, ecc. I massimi esperti del settore alimentare hanno stilato una classifica della miglior dieta del 2022 e ad occupare la prima posizione continua a esserci ancora la dieta mediterranea per tutta una serie di benefici che apporta.

Miglior dieta 2022

Seguire una dieta non significa soltanto perdere peso ed eliminare i grassi in eccesso, ma anche mangiare bene per poter dimagrire. La miglior dieta ha proprio questo scopo: buttare giù i chili di troppo, ma anche permettere di stare in salute apportando i giusti benefici all’organismo e di conseguenza al fisico.

Ogni anno la nota rivista statunitense US News and World Report stila la classifica della miglior dieta in modo da capire quale regime alimentare adottare per stare bene sotto ogni punto di vista. Per stilare questa classifica, gli esperti del settore hanno analizzato ben 40 regimi alimentari in modo da capire quale contemplasse una sana alimentazione.

Al secondo posto della classifica si trovano a pari merito la dieta Dash e la flexitariana. La prima permette di tenere sotto controllo l’ipertensione favorendo il consumo di determinati alimenti che aiutino a contrastarla come i cereali, legumi, frutta e verdura, carne e pesce, mentre la flexitariana è simile alla vegetariana, ma comporta una riduzione dei prodotti di origine animale.

Una dieta che si avvale del secondo posto, anche perché a basso impatto ambientale, ha poche calorie e inoltre risulta essere sostenibile dal momento che si consumano cibi biologici e a filiera corta. Un regime alimentare ottimo sia per coloro che devono perdere peso, ma anche per salvaguardare la salute.

Miglior dieta 2022: mediterranea

In questa classifica svetta al primo posto, per il quinto anno consecutivo, la dieta mediterranea considerata la miglior dieta del 2022. Più che un regime alimentare, è da sempre considerato uno stile di vita, una filosofia da adottare in quanto si basa sul consumo di prodotti sia vegetali che animali offrendo e portando in tavola i piatti tipici della tradizione culinaria del nostro paese.

La mediterranea è considerata la miglior dieta dell’anno 2022 dal momento che soddisfa il palato senza grandi sacrifici o rinunce. Inoltre, ha vari benefici per la salute, infatti permette di tenere sotto controllo i valori del diabete e proteggere il cuore evitando di andare incontro a patologie quali infarto o ictus.

Si classifica al primo posto della classifica proprio perché la dieta mediterranea è sana, efficace e secondo la CNN, si basa su “una cucina semplice a base di prodotti vegetali, con piatti incentrati soprattutto su frutta, verdura, cereali integrali, legumi e semi, con un po’ di frutta secca e una grande enfasi sull’olio di oliva”.

La dieta mediterranea è la migliore al mondo perché è facile da seguire, propone una alimentazione sana, oltre a ridurre il rischio di diabete, colesterolo alto, demenza, perdita della memoria, depressione e cancro al seno. Seguire questo regime significa avere ossa forti e un cuore sano. Proprio per queste sue caratteristiche, nel 2010 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.