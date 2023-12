Una gestione ottimale della clientela è particolarmente importante per incrementare il business e fidelizzarla nel tempo. Riuscire a creare un’esperienza unica, grazie a innovazione e personalizzazione, consente di migliorare la reputazione del marchio e di assecondare le esigenze del consumatore. Cos’è l’esperienza del consumatore e come applicare una strategia efficace per rendere l’acquisto sempre più semplice?

L’importanza dell’esperienza di acquisto

La customer experience (CX), traducibile in italiano con esperienza cliente, è quell’espressione utilizzata per identificare le percezioni, interazioni ed emozioni di un cliente verso un determinato marchio o prodotto commerciale. Con questo termine, quindi, non ci si riferisce al semplice acquisto di un oggetto o di un servizio, ma alla percezione che l’utente ha quando si approccia, online e offline, a un brand.

Migliorare la CX significa fidelizzare i consumatori e garantire all’azienda una percezione positiva dei loro prodotti. L’esperienza cliente però può essere influenzata da diversi fattori, come l’usabilità del prodotto, la comunicazione, la velocità nel supporto clienti, le informazioni fornite e la personalizzazione delle interazioni durante l’acquisto o la risoluzione di disguidi tecnici sulla piattaforma digitale.

Ogni azienda ha il compito di generare un’esperienza positiva al cliente, al fine di fidelizzarlo nel tempo e di ottenere una reputazione di qualità. Le strategie di marketing si basano usualmente sulle connessioni emotive tra cliente e prodotto, con lo scopo di rendere il marchio indelebile nella sua mente. Nel panorama aziendale moderno creare una customer experience di qualità è indispensabile, la presenza sul mercato di tantissimi marchi rende sempre più difficile emergere.

Come migliorare la customer experience

Affinché si possano applicare delle strategie di marketing efficaci per ottimizzare la CX è indispensabile digitalizzare la propria attività lavorativa. Grazie alla tecnologia è possibile sfruttare software dedicati, capaci di analizzare, monitorare e automatizzare le informazioni sul cliente.

Grazie al monitoraggio delle informazioni si può creare un profilo del cliente dettagliato, funzionale a migliorare segmentazione del target e comportamenti di acquisto. Per capire le esigenze del cliente, la tecnologia utilizza una raccolta dei dati tramite feedback, sondaggi, interviste, oltre a recensioni e social network.

Un’azienda digitalizzata può implementare nel proprio sistema IT un software funzionale alle esigenze, creando una vera e propria journey map per identificare i punti di contatto migliori nel comunicare con la clientela. I programmi dedicati valutano le interazioni attuali e personalizzano l’esperienza di acquisto, al fine di fidelizzare il consumatore. Implementando una strategia di marketing one-to-one si possono incrementare le interazioni tra piattaforma di vendita e utenza, migliorando il flusso sul sito web e i potenziali acquisti. Le aziende possono affidarsi ai servizi di Polo Digitale, company che da anni sviluppa soluzioni su misura per digitalizzare la struttura aziendale e migliorare la customer experience.

L’incidenza di tecnologia e automazione

La tecnologia ricopre un ruolo rilevante nella customer experience, grazie soprattutto all’intelligenza artificiale e al machine learning. L’analisi dei dati non avviene meccanicamente per poi essere esaminata da una persona, ma può essere automatizzata. Se fino a pochi anni fa le strategie di marketing erano limitate alle tecniche più conosciute, attualmente grazie a chatbot e assistenti virtuali le aziende possono svincolarsi da mansioni semplici per dedicarsi ad attività più complesse.

Come può un’azienda migliorare l’esperienza del cliente? Le società più importanti investono risorse sulla formazione de personale. Oltre a uno strumento tecnologico efficace per l’analisi dei dati, è altrettanto rilevante affidare tali tool a dipendenti competenti. Formare gli operatori può ottimizzare i tempi per la risoluzione dei problemi e avviare un’analisi dei dati mirata.

Affinché si possa garantire un’esperienze cliente di qualità è opportuno misurare le prestazioni della propria piattaforma online. Ogni sito web offre servizi diversi, ma essi possono essere esaminati analiticamente per identificare i punti critici e quelli di forza, come le sezioni più cliccate oppure il tempo di attesa per la lettura di una descrizione.

L’utilizzo di analytics può aiutare le aziende in questo obiettivo, tale strumento consente di valutare l’efficacia delle iniziative proposte e di modificare la strategia di marketing in base ai risultati ottenuti.

L’importanza dei feedback negativi

Tra i fattori più rilevanti della customer experience figura la risoluzione dei problemi legati alla gestione dei feedback negativi. Ogni azienda dovrebbe attuare un approccio proattivo alla gestione dei problemi, al fine di non allontanare il cliente dalla piattaforma online. Grazie ai software si possono identificare tempestivamente i disservizi e i commenti non positivi, oltre a notificare richieste specifiche da parte dei consumatori.

I feedback negativi migliorano i processi di analisi e consentono agli algoritmi utilizzati di pianificare una strategia migliore per quel determinato servizio o prodotto venduto.

In conclusione, le strategie migliori per ottenere un’esperienza cliente di qualità sono diverse e possono essere personalizzate in base alla propria attività lavorativa e al target di riferimento. La tecnologia in questo contesto ricopre un ruolo cruciale per garantire alle aziende un monitoraggio accurato delle richieste dei consumatori e delle loro perplessità su determinati prodotti. Una risposta veloce ai commenti negativi e una gestione automatizzata delle attività più semplici consentono di fidelizzare il cliente nel tempo. E’ anche per questo che il supporto di un partner tecnologico come Polo Digitale, può realmente fare la differenza e contribuire ad accelerare i processi di vendita.