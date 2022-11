Migliori spille personalizzate: le opinioni dei clienti votano Professional Pins

Sono economiche, sono piccole e puoi applicarle dappertutto. Non solo, le puoi combinare con altri gadget per donare un bel pacchetto regalo a tema durante un evento speciale.

Forse ti sarà capitato di partecipare a un evento o a un compleanno e ricevere una spilletta personalizzata. Questi piccoli gadget divertenti infatti possono tornare molto utili se vuoi lasciare un ricordo piacevole ai partecipanti, in modo che possano portare con sé le emozioni vissute in quella particolare giornata.

Ma perché le spille personalizzate rappresentano il gadget ideale per promuovere eventi di qualsiasi genere (politici, ludici, musicali o culturali)? Vediamo i vantaggi che offrono.

I vantaggi delle spille personalizzate

Sono economiche, sono piccole e puoi applicarle dappertutto. Non solo, le puoi combinare con altri gadget per donare un bel pacchetto regalo a tema durante un evento speciale.

Se organizzi una festa privata farai una sorpresa originale a costo contenuto, con un oggetto che terrà vivo il ricordo nel tempo. Se organizzi un evento aziendale, le spille personalizzate amplificano la riconoscibilità del brand e l’identificazione dei partecipanti con il tuo business.

Tipologie più diffuse di finiture per spille

Una spilla di qualità è realizzata completamente in metallo e viene rivestita da una copertura plastica trasparente. Questo processo serve a proteggerla, oltre che renderla più lucente.

L’ideale sarebbe affidare il processo di stampa a un produttore di spille dotato di macchinari ad altissima risoluzione (2400 dpi), in modo che possa garantire una eccellente qualità di stampa. Per quanto riguarda la scelta delle finiture invece, sul mercato puoi trovare numerose tipologie. Vediamo le principali:

Finitura lucida

La finitura lucida è la finitura classica e più diffusa in commercio. Le spille sono stampate su carta normale bianca e ricoperte da una plastica trasparente che le protegge e le rende brillanti. Finitura lucida su carta fluo

Le spille vengono stampate su una carta speciale che ha colori molto vivi (fluo). Se vuoi che la tua spilletta non passi inosservata è sicuramente la finitura più adatta. Finitura lucida su carta oro/argento

Per dare un tocco di classe alle tue spille si usa una carta particolare con effetto argentato o dorato. La spilla personalizzata con finitura su carta oro è l’oggetto l’ideale da regalare alle persone care. Finitura trasparente su acetato

Con la finitura trasparente su acetato la grafica della spilla viene stampata in maniera speculare su una pellicola trasparente. Questo porta la tua foto o disegno all’interno della spilla proteggendola quindi da tutti gli agenti esterni. Finitura lucida e stampa fosforescente

Alla spilla viene aggiunta una polvere fosforescente sulla parte prescelta. Questa polvere speciale, che risulta di colore verde chiaro, “cattura” la luce esterna e si illumina per qualche minuto al buio. È l’ideale per farsi notare di giorno e di notte!

Quando usare le spille personalizzate: 5 idee

Spille Natalizie

Puoi trovare spille natalizie vintage, con albero di natale, in stile americano: hai solo l’imbarazzo della scelta. Puoi rendere uniche le tue spille richiedendo la stampa di motivi vari, ad esempio renne, pupazzi di neve, loghi stilizzati, stelle: l’unico limite è la tua fantasia. Questo tipo di spille sono molto richieste da chi gestisce attività di ristorazione o negozi, per donare un omaggio economico ma originale ai propri clienti. Oppure, sono perfette come piccolo dono natalizio capace di stupire amici e parenti. Spille per matrimonio

Questo tipo di spille avranno finiture più ricercate e dovranno essere personalizzate per lo sposo e per la sposa. Inoltre puoi abbinare una spilla personalizzata alle bomboniere, così da dare un tocco originale. Infatti, nonostante le spille siano oggetti dalle dimensioni molto contenute, sono capaci di impreziosire le nozze e dare continuità al tema scelto. Spille con foto

Una spilla personalizzata con foto è l’ideale per chi gestisce un e-commerce o un’altra attività commerciale, in quanto potrà diventare uno strumento di fidelizzazione dei clienti. Potrai infatti omaggiarla a chi compie per la prima volta un acquisto o a chi ordina un certo quantitativo di merce, nonché nel periodo dei saldi, del Black Friday o quando ci sono particolari promozioni. Spille con faccina

Una spilla con le emoji di Whatsapp o altre faccine simpatiche può essere un modo per arricchire e personalizzare un accessorio (come lo zaino) o un capo di abbigliamento. Le spille con la faccina sono rappresentative di una tendenza sociale che mostra come tutto ciò che è virtuale diventa “reale” e tangibile, per dimostrare quanto sia praticamente inesistente il confine tra la realtà e il web. Un regalo originale per tutti gli internet addicted, da abbinare per esempio a una cover per smartphone, t-shirt, stickers e stampe. Spille con nome

La spilla personalizzata con il nome della persona cara è un grande classico. Ne esistono tantissime tipologie, anche perché al posto di un nome si possono anche mettere sigle, espressioni divertenti o nomi di aziende. Le spille con nome sono un’ottima idea regalo sia in campo aziendale, per creare maggiore senso di appartenenza tra i collaboratori, sia tra amici o fidanzati che amano scambiarsi piccoli regali in ricordo di momenti trascorsi insieme.

Come puoi immaginare questi sono solo cinque spunti per darti un’idea della versatilità delle spille personalizzate. Non ti resta che scegliere quali eventi (aziendali o personali) vuoi impreziosire con questo presente originale: da Halloween a San Valentino, dai battesimi alle feste di compleanno, fino alle promozioni aziendali e gli eventi politici. Attenzione però: quel che conta è scegliere un produttore di spille affidabile.

L’importanza di scegliere un produttore di spille affidabile

Se vuoi ricevere spille (pin, in inglese) personalizzate di qualità, dovrai selezionare un’azienda che sia realmente esperta nel settore, per evitare brutte sorprese post pagamento.

Per aiutarti a comprendere meglio quali aspetti fondamentali valutare preventivamente per evitare un’esperienza di acquisto non in linea con le tue richieste abbiamo chiesto il parere di Luca Renzoni, titolare di Professional Pins, azienda produttrice di spille e gadget personalizzati dal 2004:

“Per prima cosa consiglio sempre di scegliere un produttore di spille e non un rivenditore, perché il produttore non ti limita sempre a un minimo d’ordine, ti fornisce un campione gratuito per approvazione, ti garantisce la produzione in 24 ore e sai chi realmente realizzerà le tue spille” ci spiega Luca.

Appurata questa prima distinzione, serve capire quale produttore di spille scegliere.

Perché i clienti scelgono Professional Pins e non un altro produttore di spille?

“Perché solo noi offriamo la garanzia soddisfatti o rimborsati di 1 anno sul prodotto (garanzia NON prevista dalla legge italiana) e il controllo base gratuito del file di grafica. Non solo: grazie ai nostri macchinari automatizzati riusciamo a garantire una produzione garantita in 48 ore dalla conferma d’ordine. Infine moduliamo i tempi di consegna in base alla richieste dei clienti per offrire il miglior prezzo e non inseriamo nessuna clausola nascosta nell’ordine.

Ci impegniamo sempre perché la sorpresa per il cliente sia solo la qualità del prodotto finale realizzato. Inoltre abbiamo dalla nostra l’esperienza maturata grazie a più di 20.000.000 di spille e calamite prodotte in questi anni”. Di seguito puoi trovare una serie di testimonianze di persone soddisfatte che hanno scelto Professional Pins per ordinare le proprie spille personalizzate:

“Servizio veloce, professionale, con un buon rapporto qualità-prezzo. Ho ordinato dei gadgets per la mia festa di compleanno e sono molto soddisfatta del lavoro eseguito”.

Sara Brondolo

“Veloci, gentili per ogni richiesta, prodotti di ottima qualità ad un prezzo super. Ordino ogni anno e non tradite mai!”.

Luca dal Fitto

“Ho fatto fare una cinquantina di spille attraverso un ordine on-line e sono rimasto molto soddisfatto, sia per la professionalità che per la disponibilità: dopo l’ordine, in tempi brevi, mi hanno ricontattato e inviato foto di come sarebbe venuto il prodotto finito e, confermato questo, in pochi giorni sono arrivate a casa le spille pronte. Ottimo lavoro!”.

Andrea Paterlini

“Ho avuto modo di sperimentare il servizio di Professional Pins quando mio figlio con i suoi amici scout ha dovuto inventare un piccolo regalo per gli altri compagni del branco. I ragazzi hanno realizzato una grafica da soli e l’hanno inviata a Professional Pins per realizzare delle spillette. Naturalmente la grafica fatta con i mezzi semplici dei ragazzi aveva una risoluzione insufficiente e non era adeguata per la stampa ma il grafico di Professional Pins è intervenuto e ha completato il lavoro gratuitamente e velocemente. Gentilezza ed efficienza. Che dire: lo consiglio assolutamente!”.

Chiara Ciaburri