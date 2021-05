Un migrante sta pagando ogni giorno una moneta da un euro all'autista dell'autobus che lo porta al lavoro. La storia arriva da Napoli.

Un migrante paga un euro l’autista del bus che tutti i giorni lo porta a lavorare. Gli è stato spiegato che dovrebbe fare il biglietto, ma lui si sente gratificato nel dare quelle monete ai conducenti del mezzo, come ringraziamento.

Migrante paga autista: un storia di dignità

“La dignità ha un sapero bellissimo” ha scritto su Facebook l’autista dell’autobus, che ha voluto raccontare questa storia. Un racconto molto profondo e pieno di dignità, che vede come protagonista un migrante, che ogni giorno va a lavorare e si sente in dovere di ringraziare l’autista del bus che gli permette di raggiungere il proprio lavoro con i mezzi.

Non si conoscono le generalità di questo migrante, così come non si conosce bene il suo tragitto quotidiano. La cosa che è stata notata è che il migrante, tutti i giorni, prende la linea R6 Anm, che collega i quartieri napoletani di Fuorigrotta e Pianura. Poco prima di scendere si avvicina dal lato del guidatore e lascia intendere che vuole pagare il suo viaggio. L’uomo è stato rimproverato diverse volte. Gli autisti non possono accettare denaro e gli hanno detto di fare il biglietto, ma lui non lo fa e continua a dare monete agli autisti.

Migrante paga sull’autobus: il racconto dell’autista

Ad ogni viaggio sull’autobus il migrante, prima di scendere, per evitare il rifiuto degli autisti, lascia di nascosto un euro sul cruscotto e poi scende. Un euro la mattina e un euro al pomeriggio. L’autista testimone ha spiegato che non riescono a fermarlo e a spiegargli che non deve farlo. “Una volta un collega lo ha rimproverato anche bruscamente, ma lui si è incazzato ancor più del collega!” ha spiegato l’autista. Un abbonamento mensile sicuramente gli andrebbe a costare meno caro. La storia si ripete ogni giorno, tanto che uno dei dipendenti della società di trasporto napoletana ha deciso di fare un video e mandarlo a Francesco Borrelli, politico italiano.

Migrante paga gli autisti degli autobus per i passaggi

Lo scopo del video che è stato girato da questo autista è quello di trovare il ragazzo e aiutarlo con una colletta per acquistare un abbonamento annuale. Grazie ai social network questa storia è diventata virale. Si è riusciti a scoprire che il ragazzo la mattina arriva da Mondragone con il bus M1B del Ctp, per poi prendere l’R6. “È una persona straordinaria, al contrario di molti altri che approfittano soltanto, vorrei poterlo aiutare e far partire un’iniziativa per regalargli un abbonamento. Io sono un controllore della Ctp e penso che avvicinando il ragazzo si possa conoscere il suo itinerario in modo da potergli attivare un abbonamento idoneo ai suoi viaggi in autobus” ha dichiarato un controllore della società di trasporti provinciale Ctp.