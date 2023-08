Migranti, 3.593 in hotspot Lampedusa: tregua negli sbarchi

Migranti, 3.593 in hotspot Lampedusa: tregua negli sbarchi

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - Prosegue la tregua di sbarchi a Lampedusa. Sono 3.593 i migranti presenti questa mattina all'hotspot dell'isola. Tra loro ci sono 289 minori non accompagnati. Dopo il record di sbarchi dei giorni scorsi nelle ultime 24 ore nella notte non si sono registrati n...

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – Prosegue la tregua di sbarchi a Lampedusa. Sono 3.593 i migranti presenti questa mattina all'hotspot dell'isola. Tra loro ci sono 289 minori non accompagnati. Dopo il record di sbarchi dei giorni scorsi nelle ultime 24 ore nella notte non si sono registrati nuovi arrivi.

Continuano intanto senza sosta i trasferimenti dei migranti dall'hotspot. E' previsto per questa mattina il trasferimento di 600 migranti sulla nave militare Mimbelli destinazione Augusta. Previsto poi il trasferimento di 500 persone con la Nave Galaxy con destinazione Porto Empedocle. Inoltre è previsto il trasferimento di 448 migranti a bordo della nave Lampedusa da cala Pisana con destinazione Trapani. Previsti, infine, per oggi 4 voli di 70 persone per un totale di 280 migranti.