Migranti: 32 arresti a Trapani, tra loro anche tre scafisti

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – Sono trentadue le persone arrestate, negli ultimi giorni, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina. Tra gli arrestati anche tre scafisti di nazionalità tunisina che, alla guida di due natanti, avevano condotto clandestinamente a largo delle coste di Pantelleria 71 migranti. Per loro è scattato l'arresto per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.

Ventisette tunisini, per la maggior parte sbarcati sull'isola di Pantelleria, sono stati arrestati per violazione dei divieti di reingresso e sono state attivate le nuove procedure di espulsione. Infine altri due migranti, anche loro sbarcati clandestinamente, sono stati arrestati in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi a seguito di condanne per reati in materia di stupefacenti.