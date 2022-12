Migranti: 450 persone soccorse dalla Guardia Costiera: fra di loro anche 10 minorenni e molte persone in ipotermia prontamente accudite

Ancora storie di migranti: 450 persone soccorse dalla Guardia Costiera, con gli operatori che hanno individuato un natante nelle acque davanti a Portopalo, in provincia di Siracusa.

I dati e le notizie in arrivo spiegano che 450 migranti sono stati soccorsi a una cinquantina di miglia a sud est di Portopalo, in provincia di Siracusa.

450 persone soccorse dalla Guardia Costiera

Ad intervenire con solerzie e celerità gli uomini della Guardia Costiera. I migranti erano in navigazione a bordo di un vecchio peschereccio che faticava a tenere il mare, come sovente accade in queste ricorrenti storie di tragedia e miseria umana.

I migranti sono stati agganciati e trasbordati sulle motovedette e sulla nave Dattilo. Di essi, come spiega Rai News, “circa 200 sono stati destinati al porto di Catania”.

Fra loro 10 minori e molti in ipotermia

E ancora: “Altri 180 a quello di Augusta e altri 69, provenienti da Egitto e Siria, al porto di Pozzallo, dove sono già sbarcati”. E come sovente accade quanto si fa la cernita delle anime misere che traversano il mare è emerso il dato ormai costante: fra loro vi sono anche 10 minori.

Molti dei soccorsi erano in ipotermia, ma “nessuno sarebbe stato ricoverato”.