Migranti, 69 persone sbarcano dalla nave di Emergency a Livorno

Roma, 11 ott. (askanews) – Alle ore 23.45 di martedì 10 ottobre 2023, la nave Life Support di Emergency ha terminato presso la banchina 57 del Porto di Livorno lo sbarco delle 69 persone soccorse in acque internazionali nel Mediterraneo Centrale.

“Siamo nel porto di Livorno dove ieri sera sono concluse le operazioni di sbarco dei 69 sopravvissuti che abbiamo recuperato in tre diverse operazioni di soccorso – ha commentato Emanuele Nannini, capomissione della Life Support – Lo sbarco si è svolto senza complicazioni anche grazie alla collaborazione delle autorità locali a cui avevamo fornito tutte le informazioni utili per mantenere uniti i nuclei familiari e attenzionare i casi vulnerabili. Purtroppo la navigazione per Livorno ci ha impegnato per diversi giorni aggiuntivi, ritardando la nostra presenza nel Mediterraneo, un luogo che sta diventando un cimitero anche a causa della mancanza di una missione di ricerca e soccorso Europea”.

I naufraghi provengono da Algeria, Egitto, Marocco, Siria, Sudan, Sud Sudan, e anche da Libia e Tunisia. Tra le 69 persone soccorse ci sono 6 donne, 11 minori non accompagnati e 6 bambini che viaggiano con un genitore.

“I 69 naufraghi soccorsi sono adesso stati presi in carico dalle autorità locali – ha affermato Roberto Maccaroni, responsabile sanitario della Life Support -. In questi giorni di navigazione abbiamo continuato la nostra attività di assistenza sanitaria a bordo, in particolare abbiamo visitato un minore con un herpes Zoster molto esteso e molto doloroso, abbiamo continuato ad assistere il ragazzo ustionato dalla miscela di carburante e acqua salata, e abbiamo anche rilevato un ragazzo giovane con delle ferite infette per un trauma recente avvenuto in Tunisia”.