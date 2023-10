Migranti: 88 su Humanity1 verso Bari, evacuazione medica per un uomo

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – Evacuazione medica ieri dalla Humanity 1. Nel pomeriggio, il capitano della nave umanitaria ha richiesto l'intervento della Guardia costiera per un sopravvissuto le cui condizioni di salute erano peggiorate notevolmente nel corso della giornata. Il Centro italiano di coordinamento dei soccorsi ha inviato una motovedetta che ha trasferito l'uomo e il suo accompagnatore a Siracusa. Intanto, Humanity 1 sta proseguendo il viaggio verso Bari, il porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco, con le 88 persone rimaste a bordo e soccorse in tre diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Tra loro diverse donne, minori e un bimbo. "Alcuni dei naufraghi presentano ferite e ustioni da carburante", fanno sapere da Sos Humanity. Tutti viaggiavano su imbarcazioni sovraffollate e inadatte alla navigazione senza giubbotti di salvataggio.