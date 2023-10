Migranti: Abodi, 'non c'è guerra con i giudici, si mette in discussione azione governo'**

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "Non c'è una guerra tra governo e magistratura, per definizione". "Tra poteri dello Stato non ci può essere una guerra, ci può essere un confronto, o delle opinioni. Mi auguro che ci sia la necessaria indipendenza"...

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) – "Non c'è una guerra tra governo e magistratura, per definizione". "Tra poteri dello Stato non ci può essere una guerra, ci può essere un confronto, o delle opinioni. Mi auguro che ci sia la necessaria indipendenza". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della convention di Fratelli d'Italia a Brucoli (Siracusa), parlando del caso della giudice Iolanda Apostolico. "La sentenza l'ho studiata poco, devo dire la verità – aggiunge – Mi lascia perplesso il fatto che si metta in discussione un'azione di governo. Al di là del fatto che poi il giudice prende le sue decisioni che sono legittime. Vengono valutate anche quelle, non soltanto le nostre". E alla domanda se è d'accordo con la sentenza emessa dalla giudice Apostolico che ha annullato l'espulsione di un gruppo di immigrati tunisini, risponde: "Non sono d'accordo nella misura in cui sono parte di un governo che ha preso delle decisioni, ma le rispetto perché è il modo in cui ci si confronta tra poteri distinti".