Migranti, accordo Parigi-Londra per centro detenzione a Dunkerque

Roma, 27 feb. (askanews) – Due mesi dopo che Parigi ha chiesto a Londra di fare di più contro l’immigrazione illegale, la ministra dell’Interno britannica e l’omologo francese sono arrivati in mattinata a Touquet (dipartimento del Pas de Calais), da dove hanno sorvolato le coste francesi dalle quali ogni anno decine di migliaia di migranti partono per raggiungere clandestinamente il Regno Unito.

“Sono molto molto felice che siamo riusciti a trovare un accordo, in particolare per realizzare investimenti immobiliari che per noi sono importanti. Penso al centro di detenzione amministrativa di Dunkerque – ha ricordato Bruno Retailleau in conferenza stampa congiunta – La procedura è andata a buon fine”.

“Credo che stiamo difendendo non solo un confine tra il Regno Unito e la Francia, ma anche una delle frontiere esterne dell’Europa. Il 30% dell’immigrazione clandestina proveniente da tutta Europa, dai 27 Stati membri, si trova qui, su questa costa del nord della Francia”, ha aggiunto Retailleau.

Da parte sua la ministra britannica Yvette Cooper ha spiegato:

“Le bande criminali operano oltre i confini, quindi dobbiamo cooperare anche oltre confine per affrontarle, ed è per questo che sia io che Bruno abbiamo fortemente sostenuto il rafforzamento degli agenti, rafforzando l’approccio sia qui nel nord della Francia, tra il Regno Unito e la Francia, ma anche un’azione più forte in tutta Europa e oltre per fermare le bande e le barche molto prima che raggiungano le coste francesi”, ha detto la ministra, mentre con la Brexit il governo laburista di Starmer ha promesso di ridurre l’immigrazione, come tutti i precedenti governi conservatori.

Londra e Parigi hanno firmato alla fine del 2022 un accordo di cooperazione nella lotta contro l’immigrazione clandestina, che prevede anche finanziamenti britannici per rafforzare il numero di poliziotti e gendarmi schierati sulle spiagge francesi.