Migranti: Al molo Favaloro Meloni e Von der Leyen ringraziano le associazioni e forze ordine

Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) – Al molo Favaloro di Lampedusa la premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen hanno salutato e si sono fermate con alcune associazioni che operano all'hotspot e le forze dell'ordine per ringraziarli per il lavoro svolto. Presenti Save the children, Unhcr, Unicef, Euaa, Guardia costiera e Guardia di Finanza.