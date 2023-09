Migranti, Alarm Phone: persi contatti con 145 persone in fuga dalla Libia

Palermo, 27 set. (Adnkronos) – Nuovo sos dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo per un peschereccio con 145 persone a bordo in fuga dalla Libia è Alarm Phone, spiegando di aver allertato le autorità. "Hanno detto di aver avuto problemi al motore prima che perdessimo i contatti con loro. Siamo molto preoccupati", dice l'ong, chiedendo soccorsi immediati. Nessuna notizia, intanto, dell'imbarcazione con 90 naufraghi segnalata ieri da Alarm Phone. "Come al solito le autorità tacciono su ogni possibile tentativo di ricerca di questa barca. Temiamo per le loro vite – dice l'ong -. L'emergenza in mare è trattata come un segreto di Stato, la morte in mare nascosta".