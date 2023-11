Migranti: all'hotspot 573 persone, oggi trasferimento per 180

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Sono 573 i migranti presenti oggi all'hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 96 minori non accompagnati. Per le 20.30 è previsto il trasferimento in aereo con destinazione Lombardia di 180 migranti. Annullato, invece, per questioni meteo, il trasferimento i...

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Sono 573 i migranti presenti oggi all'hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 96 minori non accompagnati. Per le 20.30 è previsto il trasferimento in aereo con destinazione Lombardia di 180 migranti. Annullato, invece, per questioni meteo, il trasferimento in nave per Porto Empedocle.