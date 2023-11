Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 1.185, stasera trasferimento per 400

Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 1.185, stasera trasferimento per 400

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Sono 1.185 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa, tra cui 148 minori non accompagnati. Per questa sera è previsto il trasferimento di 400 migranti in nave in direzione Porto Empedocle....