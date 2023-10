Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 147, oggi nessun trasferimento

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) - Sono 147 i migranti presenti questa mattina all'hotspot di Lampedusa. Tra questi 9 minori non accompagnati. Non sono previsti trasferimenti in giornata. ...