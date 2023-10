Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 181

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Sono 181 i migranti presenti questa mattina all'hotspot di Lampedusa. Per questa mattina non sono previsti trasferimenti in nave. Ieri sono stati 200 i migranti trasferiti a Porto Empedocle. ...