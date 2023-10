Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 196

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) - Dopo gli sbarchi di migranti delle ultime ore sono 196 le persone presenti all'hotspot dei Lampedusa. Tra loro ci sono 19 minori non accompagnati. Per oggi non sono previsti trasferimenti. ...