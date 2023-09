Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 198, oggi alcun trasferimento

Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 198, oggi alcun trasferimento

Palermo, 30 set. (Adnkronos) - Sono 198 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. Tra cui 17 minori non accompagnati. Per oggi non è previsto alcun trasferimento....