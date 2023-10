Migranti: all'hotspot di Lampedusa in 256

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - Sono 256 i migranti presenti all'Hotspot di Lampedusa, dopo gli sbarchi delle scorso ore. Tra loro ci sono 44 minori non accompagnati. Per oggi non sono previsti trasferimenti. ...