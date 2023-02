Migranti: Amendola, 'dl Ong non ferma flussi, aumenta solo tragedie'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Il decreto contro le Ong non fermerà i flussi, aumenterà soltanto le tragedie. Un'infamia contro il diritto internazionale, contro chi salva vite in mare. Questo Governo trasforma tutto in propaganda e provvedimenti bandiera. Forte coi deboli, deb...