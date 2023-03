Migranti: Amendola (Pd), 'governo a Cutro solo per fare 'ammuina''

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "'Facite ammuina' è la parola d'ordine di questo governo. Purtroppo non parliamo di fuffa ideologica che piace tanto alla destra. Ma di persone, vite, dignità, umanità. Grandi temi dinanzi a cui calano il capo. Perché non sa...

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "'Facite ammuina' è la parola d'ordine di questo governo. Purtroppo non parliamo di fuffa ideologica che piace tanto alla destra. Ma di persone, vite, dignità, umanità. Grandi temi dinanzi a cui calano il capo. Perché non sanno cosa fare o peggio, non vogliono”. Così, in un tweet, Enzo Amendola, parlamentare Pd, sul Consiglio dei Ministri dedicato all'emergenza migranti, svoltosi ieri a Cutro.