Migranti: Ascani (Pd), 'mettere fine a strage di innocenti'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Un’altra tragedia con decine di morti a largo di Lampedusa. Quello che serve, con urgenza, è una missione di soccorso europea per mettere fine a queste stragi di innocenti. Quello che non serve sono le chiacchiere, la propaganda, i piani ossessivamente annunciati di cui non si conosce una riga, la resa di fronte agli stop imposti dai Paesi sovranisti: tutto ciò che il governo ci ha mostrato fino a ora. Quando deciderà di fare ciò che serve?". Lo dice Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare del Partito democratico.