Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Assolto con la formula perché il fatto non sussiste, Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, onlus che si occupa di fornire assistenza ai migranti che transitano per Roma. L'accusa per lui e altri esponenti dell’associazione era di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina.

Lo ha deciso il gup di Roma al termine del processo in rito abbreviato. Il pm aveva chiesto l’assoluzione per tutti.