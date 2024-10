Migranti: Baldino (M5s), 'modello Albania castello sabbia, lascia conto salato da pagare'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Siamo di fronte all’ennesima figuraccia internazionale di Giorgia Meloni: il suo modello Albania è fallito prima ancora di prendere avvio, ma ci costerà 800 milioni di euro, la stessa cifra stanziata dal governo per la sanità". Lo scrive su Facebook Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio.

"Due giorni fa – spiega la deputata pentastellata – è partita una nave di 80 metri per condurre 16 persone in Albania, alla modica cifra di circa 300mila euro, 18mila euro a persona. Sono lontani i tempi in cui Meloni e Salvini urlavano per i 35 euro a migrante! Quattro di loro sono stati immediatamente riportati in Italia perché minori o fragili, per gli altri 12 poco fa il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento in Albania perché provenienti da Paesi non sicuri. Morale della favola? Dovranno essere ricondotti tutti in Italia". "Il modello Albania di Giorgia Meloni si è rivelato un castello di sabbia crollato alla prima onda lasciandoci solo il conto salato da pagare", conclude Baldino.