Migranti: barchini in fila davanti al molo Lampedusa, oltre duemila arrivi in 58 sbarchi

Palermo, 12 set. (Adnkronos) – I barchini pieni di migranti sono in fila indiana all'ingresso del porto di Lampedusa, al molo Favaloro. Centinaia di persone ammassate sulle barche in legno pronte ad approdare sulla maggiore delle isole Pelagie. Persino i lampedusani sono sorpresi da queste scene. In poche ore sono arrivate circa 2.000 persone, il numero esatto al momento è impossibile conoscerlo, in 58 sbarchi. Tutti con barchette di piccole dimensioni. Si pensa che ci siano delle cosiddette 'navi madre' che accompagnano i migranti fino a poche decine di miglia da Lampedusa e poi li lasciano andare sui barchini. A bordo sono prevalentemente uomini, ma ci sono anche delle donne e minori. Polizia di Stato e i Carabinieri al lavoro per le per identificazioni al Molo Favaloro.