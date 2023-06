Migranti, barcone con 50 persone alla deriva in acque internazionali. Alarm Phone: "Non lasciateli annegare"

In queste ultime ore la situazione si è fatta critica per un’imbarcazione sulla quale si trovano a bordo 50 migranti e che è alla deriva in acque internazionali. A dare l’allarme con una comunicazione pubblicata su Twitter è l’Ong Alarm Phone. Nel frattempo sull’Isola di Lampedusa sono state fatte sbarcare 268 persone arrivate su sette barche e che sono state trasferite nell’hotspot di contrada Imbracola.

We were just called by the ~50 people in distress. They are desperate and still waiting for rescue. Water is entering the boat. The situation is critical. We urge all the relevant authorities: Don’t let them drown!

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 23, 2023