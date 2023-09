Migranti: Barelli (Fi), 'ritorno a decreti Salvini non risolve problema'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Forza Italia ritiene che i problemi che ha oggi l'Africa, tra crisi economica, terremoti, inondazioni e colpi di Stato, incidono su un continente con quasi un miliardo e mezzo di persone ed è una questione che non può essere risolta da un singolo Paese come l'Italia, con o senza i decreti Salvini del Conte I". Così Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it sulla richiesta della Lega di tornare ai decreti Salvini del 2018 per fermare gli sbarchi di migranti.

"L'Europa deve farsi carico del problema e Giorgia Meloni è andata correttamente a parlarne anche in America con Biden. Non può essere un singolo decreto nostrano a risolvere i problemi. Serve una convergenza univoca di tutta l'Unione europea – prosegue -, anche dei Paesi del Centro-Nord che invece pare non rendersi conto di una emergenza che è anche loro. Per Forza Italia il solo ritorno ai decreti Salvini per risolvere il problema dell’immigrazione non sarebbe certamente sufficiente".

"Anche la sinistra sbaglia, Schlein che cosa ne sa di accoglienza? Pensa sia meglio dire 'entra in Italia chiunque vuole'? Poi dove li mettiamo, a Bologna, a Roma o dove? E' un problema internazionale che va risolto dall'Europa unita e, in tempi lunghi, occorrerà portare benessere in Africa e avere la forza economica e sociale per fare in modo che i Paesi del Nord-Africa che si affacciano sul Mediterraneo non siano più luoghi di partenza indiscriminata. L'Italia da sola non può certo dichiarare guerra a Paesi africani. La diplomazia deve avere la meglio, come ha detto anche la nipote di Marine Le Pen che è andata a Lampedusa, e invece Francia e Germania chiudono le frontiere. Forza Italia ha piena fiducia nel ministro Piantedosi ma l’Italia da sola non può certo risolvere il problema", conclude Barelli.