Migranti: Battilocchio (Fi), 'governo su strada giusta, Ue concretizzi buone intenzioni'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Le parole del presidente Mattarella sono condivisibili: Forza Italia da sempre sostiene che, nel quadro di una risposta politica fatta di proposte concrete e non di slogan, impostare percorsi chiari e definiti di migrazione legale sia un elemento centrale, assieme, ovviamente, a un contrasto duro all’immigrazione irregolare e ai trafficanti di morte. Bene ha fatto il nostro governo, in questo contesto, a adottare provvedimenti, come il decreto flussi, totalmente in linea con questa necessità. Ma il governo italiano, in particolare con l’azione del presidente Meloni e dei ministri Tajani e Piantedosi, sta dando una risposta sistemica a un problema strutturale, con una serie di azioni rientranti in un quadro generale: necessario impegno diretto dell’Europa, difesa delle frontiere, sistemi chiari di migrazione legale, collaborazione sempre più stretta con gli Stati di transito, meccanismi efficaci di rimpatri e ricollocamenti, potenziamento delle Agenzie europee che si occupano di immigrazione. E, in prospettiva, quello che Forza Italia chiama da anni un 'Piano Marshall per l’Africa' per creare condizioni di crescita e di sviluppo nei Paesi d’origine e, al contempo, difendere lo spazio geostrategico privilegiato dell’Europa con il continente africano rispetto ad altri attori internazionali. Un approccio complessivo, dunque, a una tematica strutturale. Forza Italia in questo ambito sta dando un grande contributo all’elaborazione di una linea efficace e concreta per l’Italia". Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del movimento azzurro.

"Grazie al governo, il dossier immigrazione è entrato negli ultimi mesi nell’agenda prioritaria di Bruxelles e si sono mossi i primi passi importanti, basti pensare al Memorandum con la Tunisia: già da settembre pretenderemo però altre azioni sistemiche e, soprattutto, un cambio di approccio in una tematica che prevede una necessaria condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri", conclude l'esponente forzista.