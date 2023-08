Migranti: Battilocchio (Fi), 'urge Piano Marshall per l'Africa, Ue acceleri'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Italia e Malta sono due degli Stati frontiera dell’Unione: ma è evidente che la gestione dei flussi migratori che arrivano da Sud non può essere lasciata sulle spalle dei Paesi di confine. Lo stanno chiedendo il presidente Meloni ed il ministro Tajani e le mosse di questi ultimi mesi in UE sono incoraggianti ma occorre accelerare. E’ indispensabile condividere sul tema responsabilità, solidarietà ed oneri come efficacemente avvenuto ad est per la crisi post-24 febbraio 2022”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, presente in questi giorni a Malta dove ha incontrato l’ambasciatore Fabrizio Romano e le autorità locali.

Nel corso di un incontro presso il Comune maltese di Ghajnsielem, Battilocchio è tornato a chiedere un "Piano Marshall per l’Africa". “Al di la’ della gestione dell’emergenza, che va portata avanti contemperando sicurezza ed umanità, è indispensabile una risposta sistemica ad una tematica ormai strutturale. Un progetto generale, sotto l’egida UE che supporti nel continente africano percorsi di crescita e di sviluppo. Bettino Craxi, già nel 1992, con parole profetiche testualmente ammoniva come 'in assenza di un accelerato processo di sviluppo complessivo vi saranno delle tendenze incontrollabili ed inarrestabili. Paesi con popolazioni giovanissime che vanno verso le luci della città se non accenderemo un maggior numero di luci in quelle terre'", ha citato Battilocchio. "Sono trascorsi 31 anni ma questo discorso è di disarmante attualità. Ora non c’è più tempo da perdere: subito piano Marshall per l’ Africa, con regia e fondi di Bruxelles“, ha concluso Battilocchio.