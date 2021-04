Migranti: Bellanova, 'porti mai stati chiusi? Conte senza pudore'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "'Con i miei governi i porti non sono mai stati chiusi'. Sì , lo ha detto per davvero Giuseppe Conte, dimenticando quanto accaduto nell'agosto 2019, quando ai 159 migranti sulla nave Open Arms fu impedito per 19 giorni l'accesso ai porti italiani sulla base dei Decreti Sicurezza, una decisione del governo Conte 1 basata su una norma del governo Conte 1".

Così Teresa Bellanova di Iv su Fb.

"Al tempo Conte era presidente del Consiglio al fianco di Matteo Salvini, ma oggi molto è cambiato e l'ex presidente del Consiglio, che aspira alla guida del centrosinistra col sostegno di Pd e 5 stelle, non esita a tornare sui suoi passi, rinnegando la triste realtà di allora. E così, chi affermava di non essere ne di destra, ne di sinistra, nel giro di poco riesce a dire di essere entrambe le cose.

Senza pudore".