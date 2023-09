Migranti: Benzoni (Az), 'non scaricare gestione minori non accompagnati su comuni'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Ho presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi perché ritengo urgente e non più rimandabile un suo intervento nella gestione dell’accoglienza dei tantissimi minori non accompagnati che, anche e soprattutto in questi mesi estivi, sono...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Ho presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi perché ritengo urgente e non più rimandabile un suo intervento nella gestione dell’accoglienza dei tantissimi minori non accompagnati che, anche e soprattutto in questi mesi estivi, sono sbarcati sulle nostre coste. È inaccettabile come lo Stato, a cui spetta appunto la competenza dell’accoglienza di questa particolare categoria di migranti fragili, l’abbia di fatto scaricata sui comuni, determinando forti criticità nelle strutture locali preposte, oramai oltre la soglia fisiologica di accettazione. È necessario che ci si doti dunque di un adeguato numero di strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati: non intervenire significa umiliare i nostri enti locali e certificare un colpevole disinteresse verso chi avrebbe invece necessità di sostegno e vicinanza". Così Fabrizio Benzoni, deputato di Azione.